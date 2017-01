Jongen in kritieke toestand door vuurwerk

ANP

HAAKSBERGEN - Een 15-jarige jongen uit Haaksbergen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij zondagavond ernstig gewond was geraakt door een ongeval met vuurwerk. Volgens de politie is vermoedelijk vuurwerk vlakbij zijn hoofd ontploft, waardoor hij viel.

2-1-2017

Wat er precies is gebeurd en om wat voor vuurwerk het gaat, wordt onderzocht.