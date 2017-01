Korpschef: geweld tegen hulpverleners idioot

ANP Korpschef: geweld tegen hulpverleners idioot

DEN HAAG - Korpschef Erik Akerboom van de nationale politie roept op tot een ,,brede maatschappelijke discussie'' over geweld tegen hulpverleners en andere overlast tijdens de jaarwisseling.

Door ANP - 2-1-2017, 17:25 (Update 2-1-2017, 17:25)

Hij noemt de viering voor zijn korps een jaarlijkse ,,risicowedstrijd die Oud en Nieuw heet''. Hoewel het aantal incidenten dit jaar daalde, ,,hoor je mij niet zeggen dat we op de goede weg zijn'', aldus Akerboom in zijn nieuwjaarsboodschap.

,,Zo lang onze collega’s worden bekogeld, zo lang burgers hun auto in vlammen zien opgaan, zo lang we nog miljoenen aan schade veroorzaken, zijn we niet op de goede weg'’, meent de korpschef.

Vooral het geweld tegen agenten en andere hulpverleners noemt hij onaanvaardbaar. ,,Hulpverleners verlaten nota bene hun gezin om ervoor te zorgen dat diezelfde mensen beschermd worden of hulp krijgen die ze nodig hebben. Ze redden levens, maar lopen zelf gevaar. Dat is de idiotie ten top.''