ANP Alsnog supersnelrechtzittingen in Den Haag

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie in Den Haag brengt dinsdag en woensdag alsnog drie zaken voor de zogenoemde supersnelrechter wegens gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling. Het gaat in twee zaken om verdachten die politiemensen zouden hebben beledigd of bedreigd. In een geval gaat het om een mishandeling, aldus de persofficier van justitie.

Door ANP - 2-1-2017, 14:41 (Update 2-1-2017, 14:41)

Aanvankelijk liet het OM op nieuwjaarsdag weten dat er geen supersnelrechtzittingen zouden zijn, maar deze drie zaken zijn pas na inventarisatie ingezonden, luidt de verklaring van het OM.

Zaken die juridisch eenvoudig van aard zijn en weinig onderzoek vergen, worden binnen drie dagen en 15 uur voor de supersnelrechter gebracht. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld het gooien van vuurwerk, vernieling en geweld tegen personen met een publieke functie.

De politie bracht na een eerste inventarisatie tijdens de laatste jaarwisseling 344 zaken aan bij het Openbaar Ministerie. Dat zijn er meer dan tijdens de voorgaande jaarwisseling (276).