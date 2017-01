Geen benefiet voor veroordeelde voetbalvader

AMSTERDAM - De Amsterdamse voetbalvereniging Nieuw West United neemt afstand van berichten als zou de club een benefiettoernooi organiseren voor de voetbalvader die is veroordeeld voor de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen.

Door ANP - 2-1-2017, 11:48 (Update 2-1-2017, 11:48)

De 41-jarige grensrechter overleed in 2012 in Almere nadat hij volgens de rechter ,,als een voetbal'' tegen zijn hoofd was geschopt, onder anderen door de veroordeelde voetbalvader. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd tussen Nieuw Sloten en Buitenboys. De man moet een schadevergoeding van 60.000 euro betalen om aan een extra gevangenisstraf van een jaar te ontkomen. Zijn broer wilde met een benefiet dat geld op tafel krijgen.

De club heeft nooit de bedoeling gehad de veroordeelde financieel te hulp te schieten, zegt voorzitter Mehdi Harboul. ,,We zouden zoiets nooit doen en we hebben er als bestuur ook niets mee te maken. Hij moet zijn eigen rotzooi opruimen'', aldus Harboul.