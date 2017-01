'Gedrag tegen hulpverleners te bizar'

DEN HAAG - Henk van Essen, plaatsvervangend korpschef, noemt het zorgwekkend en onaanvaardbaar dat politieagenten en andere hulpverleners tijdens de jaarwisseling opnieuw zijn gehinderd bij hun werk. ,,Deze mensen zijn er voor ieders veiligheid. Die hoor je met rust te laten. Ik vind het te bizar voor woorden dat je er blijkbaar genoegen in schept om brandweerlieden of andere hulpverleners te beletten andere mensen te helpen'', aldus Van Essen.

Door ANP - 1-1-2017, 19:36 (Update 1-1-2017, 19:36)

Volgens de politie is het aantal geweldsincidenten tegen agenten dit jaar gestegen. Er was bij de jaarwisseling 79 keer sprake van geweld tegen een agent. Bij de vorige jaarwisseling was dat 59 keer. Ook het aantal incidenten tegen andere hulpverleners zoals brandweerlieden, ambulancepersoneel en beveiligers nam toe.

Van Essen: ,,Die stijging baart ons allemaal grote zorgen. Het mag niet zo zijn dat de jaarwisseling wordt gezien als een vrijbrief om alle grenzen te buiten te gaan.''