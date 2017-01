Politievakbond ACP: politiek is nu aan zet

DEN HAAG - Politiemensen zitten niet meer te wachten op medeleven of mooie woorden na weer een zware jaarwisseling. Dat zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP. Diverse agenten en ook andere hulpverleners zijn opnieuw gehinderd in hun werk of liepen verwondingen op omdat ze werden bekogeld met vuurwerk. Een agent ligt zwaargewond in het ziekenhuis nadat hij werd aangereden in Den Haag.

Door ANP - 1-1-2017, 18:46 (Update 1-1-2017, 18:46)

,,Er is eigenlijk al zoveel over gezegd en we hebben al zoveel geprobeerd en gedaan, maar het is weer misgegaan. Met mooie woorden kom je er niet meer. De politiek moet nu echt actie ondernemen en ons de middelen bieden waar we iets mee kunnen'', aldus Van de Kamp.

Het geweld tegen de hulpverleners lijkt volgens Van de Kamp erger dan vorig jaar. ,,We hebben de indruk dat het op tal van plekken behoorlijk ernstig was. Het leidt ook wel tot cynisme. Mensen denken zo langzamerhand: daar gaan we weer. Maar we zijn er nu echt klaar mee. De politiek is nu echt aan zet.''