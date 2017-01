Duizenden vrijwilligers ruimen vuurwerk op

DEN HAAG - Duizenden mensen zijn zondag verspreid over het hele land de straat opgegaan om vuurwerkresten op te ruimen. Dat gebeurde onder meer op initiatief van de Stichting Nederland Schoon.

Door ANP - 1-1-2017, 17:40 (Update 1-1-2017, 17:40)

Op honderden plaatsen gingen klokslag 12.00 uur ’s middags vrijwilligers met een een bezem, veger en blik de straat op. ,,Om mensen een handje te helpen herinneren, werd in de Amsterdamse Jordaan een oude traditie in ere hersteld: de porder'', aldus een woordvoerder van de Stichting Nederland Schoon. ,,Deze menselijke wekker tikte vroeger met zijn porstok op slaapkamerramen om arbeiders op tijd te wekken.'' Op nieuwjaarsdag nam Frank Reef in de Jordaan de rol van porder op zich.