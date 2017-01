Klachten na storing site Staatsloterij

ANP Klachten na storing site Staatsloterij

DEN HAAG - Een storing bij de lotenchecker op de website van de Staatsloterij heeft via Twitter tot een reeks van klachten geleid. Mensen wilden controleren of ze een prijs hadden gewonnen in de Oudejaarstrekking. Maar kregen via de checker onduidelijke meldingen.

Door ANP - 1-1-2017, 17:12 (Update 1-1-2017, 17:40)

Via de site kregen sommigen de melding dat ze met hun lot niks hadden gewonnen, maar via de app was dit wel het geval.

De Staatsloterij bood via Twitter excuses aan en adviseerde mensen om via de trekkingsuitslag op de website hun loten te controleren. Mensen kregen ook het advies om hun loten te bewaren, omdat sommigen misschien een lot hebben weggegooid waar toch een prijs op is gevallen.

,,Rond 1 uur vannacht kwamen er achter dat er iets mis was'', aldus een woordvoerder. ,,We hebben de checker toen meteen uitgeschakeld en hebben mensen geadviseerd loten via de uitslag te controleren. We vinden het vervelend en zijn nog aan het onderzoeken wat er mis is gegaan. We hebben nu zo'n twintig klachten binnen gekregen. Het lijkt mee te vallen. We hopen uiteraard dat mensen niet hun lot al weg hebben gegooid. Als dat wel het geval is, kunnen mensen het lot misschien nog uit de prullenbak vissen. Bij twijfel kunnen mensen contact opnemen met de klantenservice.''