ANP Feestgangers onwel in Damwoude

DAMWOUDE - Circa twintig bezoekers van een feesttent in het Friese Damwoude (gemeente Dantumadeel, bij Dokkum) zijn in de nieuwjaarsnacht onwel geworden. Ze klaagden over prikkelende ogen en ademhalingsmoeilijkheden, meldt de Veiligheidsregio Fryslân. Dat gebeurde even na 04.00 uur zondagmorgen.

Door ANP - 1-1-2017, 5:51 (Update 1-1-2017, 5:51)

De getroffen feestgangers werden opgevangen in een sporthal, waar zij werden onderzocht door hulpverleners van het Rode Kruis. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Er wordt nog uitgezocht welke stof de klachten bij de bezoekers heeft veroorzaakt.

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio is het nieuwjaarsevenement korte tijd onderbroken, maar daarna weer voortgezet. De feesttent werd door enkele honderden mensen bezocht.