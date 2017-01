Kind gewond bij schietpartij in Rotterdam

ROTTERDAM - Een dertienjarige jongen is in de Nieuwjaarsnacht gewond geraakt bij een schietpartij in Rotterdam. De schietpartij gebeurde rond 01.30 uur zondagmorgen aan de Terbregsehof in de Maasstad.

Door ANP - 1-1-2017, 3:22 (Update 1-1-2017, 3:22)

Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard en ernst van de verwondingen kan de politie nog geen mededelingen doen. Meteen na het incident is de recherche een onderzoek begonnen.

Ook over de reden van de schietpartij is nog niets bekend.