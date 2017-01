Aanhoudingen na rellen in Amersfoort

AMERSFOORT - De Mobiele Eenheid (ME) is in Amersfoort tijdens de jaarwisseling uitgerukt nadat er ongeregeldheden uitbraken. Zo'n 30 jongeren zijn aangehouden.

Door ANP - 1-1-2017, 3:13 (Update 1-1-2017, 3:14)

Al voor middernacht werd de politie opgeroepen omdat er een auto in brand was gestoken. Daarna werd het steeds onrustiger en volgden er knokpartijen en vernielingen in de buurt van de straat Sextant, ten noorden van het centrum.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn de jongeren in een bus afgevoerd. Ze zijn aangehouden wegens schending van de openbare orde.