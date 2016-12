Verdachte schietpartij Hellevoetsluis vast

HELLEVOETSLUIS - Een verdachte van betrokkenheid bij een dodelijk schietincident in Hellevoetsluis is aangehouden. De politie liet zaterdag weten dat de 29-jarige man uit Hellevoetsluis zich vrijdagavond zelf bij de politie heeft gemeld. De politie zoekt nog zeker twee andere verdachten.

Door ANP - 31-12-2016, 11:22 (Update 31-12-2016, 11:41)

Bij het schietincident, op tweede kerstdag, vielen twee doden. Het eerste slachtoffer, een 29-jarige man uit Hellevoetsluis, overleed dezelfde avond nog aan zijn verwondingen. Een 22-jarige Rotterdammer stierf later die nacht in het ziekenhuis. De mannen waren op bezoek in een woning aan de Branding waar de schietpartij plaatshad.

Getuigen zagen vlak na de schietpartij een zwarte Dodge Ram wegrijden. Die is donderdag gevonden.

Naast de aangehouden Hellevoeter heeft de politie nog twee andere verdachten in het vizier. Hun namen staan inmiddels internationaal gesignaleerd.