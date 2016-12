Twee gewonden bij steekpartij Nijmegen

NIJMEGEN - In Nijmegen zijn vijf mensen gearresteerd na een steekpartij in een woning aan de Newtonstraat. Onder hen zijn twee mensen met steekwonden.

Door ANP - 31-12-2016, 11:13 (Update 31-12-2016, 11:13)

De politie ging in de nacht van vrijdag op zaterdag af op een melding over een hevige ruzie. Bij aankomst zagen agenten twee mannen weglopen die onder de bloedvlekken zaten. Een van hen had steekwonden. In de woning waren een man en een vrouw, ook onder de bloedvlekken. Later die nacht werd in de buurt nog een man met steekwonden aangetroffen. Alle vijf zijn gearresteerd en de politie zoekt uit wie welke rol heeft gespeeld bij het incident.

De arrestanten zijn vier mannen en een vrouw in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar, afkomstig uit Enschede, Nijmegen en Zutphen.