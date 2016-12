Schade aan stuw Grave met camera onderzocht

GRAVE - Rijkswaterstaat bekijkt in de loop van zaterdag wat de precieze schade is aan de stuw bij Grave, die donderdagavond beschadigd raakte toen er een schip tegenaan voer. Er wordt onder meer onderzoek gedaan met onderwatercamera's.

Door ANP - 31-12-2016, 10:28 (Update 31-12-2016, 10:28)

In de middag moet dan duidelijk zijn of en hoe de schuiven van de stuw kunnen worden gerepareerd en hoe lang dat gaat duren, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Door de aanvaring is de stuw lekgeslagen, waardoor het waterpeil van de Maas tussen Grave en Sambeek enige meters is gedaald. Er is voorlopig geen scheepvaartverkeer mogelijk op dat deel van de Maas.

In de Maas liggen zeven stuwen, waarmee het waterniveau op peil wordt gehouden. Dat is nodig vanwege het hoogteverschil in het Limburgse landschap.