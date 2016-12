Koud en bewolkt tijdens jaarwisseling

ANP Koud en bewolkt tijdens jaarwisseling

DE BILT - Tijdens de jaarwisseling zal het bewolkt zijn en overwegend droog maar wel is er kans op wat motregen. Volgens Weeronline zorgt een aantrekkende zuidwestenwind voor gevoelstemperaturen onder het vriespunt.

Door ANP - 30-12-2016, 19:04 (Update 30-12-2016, 19:04)

Deelnemers aan de nieuwjaarsduiken her en der moeten er wel op rekenen dat het het koud wordt. De gevoelstemperatuur ligt rond een graad of 2. De wateren zijn wel iets warmer dan normaal, maar niet zoals vorig jaar. Toen was er sprake van een record, met een graad of 9.