ANP Opnieuw vuurwerkfiles bij grens

LIJNDEN - Nederlanders die voordelig vuurwerk in Duitse supermarkten kopen, veroorzaken vrijdagmiddag voor de tweede dag op rij lange files in het grensgebied. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) zorgden vuurwerktoeristen voor in totaal 23 kilometer file.

Door ANP - 30-12-2016, 16:02 (Update 30-12-2016, 16:02)

De langste file stond rond half vier op de A12, tussen het Duitse Elten en Duiven. Maar ook in de omgeving van Gronau, Emmerich en Bunde veroorzaakten Nederlanders verkeersopstoppingen.

De laatste dagen van het jaar trekken tienduizenden Nederlanders de grens over om in het buurland vuurwerk te kopen. Omdat Duitsland minder strenge eisen stelt aan de verkoop, kunnen winkels het veel goedkoper aanbieden dan in Nederland.