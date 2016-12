’West-Friese roofkunst nog steeds in Kiev’

HOORN - Het restant van de kunstschat die tien jaar geleden uit het Westfries Museum in Hoorn is gestolen, bevindt zich nog steeds in Oekraïne. Dan gaat het volgens kunstdetective Arthur Brand om de 19 schilderijen die nog steeds zoek zijn.

Door Martin Menger - 31-12-2016, 8:15 (Update 31-12-2016, 9:52)

'Ik weet zeker dat zij de schilderijen hebben afgepakt van een maffiabaas'

Inmiddels zijn 5 belangrijke schilderijen alweer terug in het Westfries Museum. Achter de schermen wordt nog steeds gewerkt aan de teruggave van de overige schilderijen. Die zijn in handen van de groep die de gestolen kunstcollectie een paar jaar geleden hebben weten te verkrijgen.

Alles wijst volgens Brand, die ook bij de reddingsactie rond de vijf eerdere West-Friese schilderijen actief was betrokken, naar mensen uit het schimmige wereldje van de Oekraïense veiligheidsdienst. De detective heeft al gesproken met mensen die alles van de verblijfplaats van de schilderijen afweten.

Jacht op boeven en schilderijen

Lange tijd moesten ze de kaken stijf op elkaar houden. Het was al weer meer dan 10 jaar geleden toen het museum aan de Roode Steen zeer ongewenst internationaal nieuws werd. Al die jaren lagen de doeken ergens in de Oekraïne, bij criminelen. Over roofkunst als een verdienmodel.

„Ik weet zeker dat zij de schilderijen hebben afgepakt van een maffiabaas, tijdens een inval. Die heeft ze misschien wel laten stelen. Maar ja, deze groep hield de doeken nu zelf.”

„Bijzonder is dat ik bij het eerste gesprek met een hoofdrolspeler kreeg te horen dat hij wist waar alle 24 doeken lagen. In ruil voor geld. Pas later wist de overheid in Oekraïne er 4 terug te halen. Waar die waren gevonden? Dat wisten ze niet. Maar wel dat de rest in Rusland zou liggen. Een week later haalden we doek nummer 5 op: gewoon in Kiev, via een tussenpersoon. Dus is die hele collectie gewoon nu nog steeds in de Oekraine.”

Twee jaar geleden werd al bekend dat bij een veilinghuis in Amsterdam het paneel ’Rebecca en Eliëzer’ uit 1629 van Jan Linsen te koop werd aangeboden. Dat schilderij is ook uit het Westfries Museum geroofd. Het was uitgeleend door de Rembrandtvereniging; Linsen was een leerling van Rembrandt. „De afzender wist wel dat het ergens in de Oekraïne beschikbaar was.”

Later kwamen de detective en de politie in het bezit van een foto van ’Rebecca en Eliëzer’. Dat was een kleurenfoto, terwijl het museum alleen een zwart/wit opname had. Brand: „Dat was voor ons duidelijk. In Oekraïne liggen de andere schilderijen. En er zijn overheidsdiensten die ervan af weten.”

