ANP Aangevaren brug bij Grave weer open

GRAVE - De John S. Thompsonbrug over de Maas tussen Grave en Nederasselt is weer open voor het verkeer. Dat heeft de gemeente Grave gemeld. De brug werd afgesloten nadat er donderdagavond in dichte mist een Duits binnenvaartschip geladen met benzeen tegenaan was gevaren.

Door ANP - 30-12-2016, 14:05 (Update 30-12-2016, 14:05)

Door de aanvaring raakten zes schuiven van de stuw beschadigd. Daardoor is de waterstand in de Maas tussen Grave en Sambeek bijna 3 meter gedaald ten opzichte van normaal. In verband daarmee is de scheepvaart tussen Grave en Sambeek gestremd.