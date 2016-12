Gevaarlijke overweg Winsum gesloten

ANP Gevaarlijke overweg Winsum gesloten

WINSUM - De onbewaakte overweg in de Voslaan in het Groningse Winsum, waar verschillende ongelukken zijn gebeurd, is vrijdag dichtgegaan. Verkeer kan vanaf nu via een nieuwe noodweg doorrijden naar een andere, met spoorbomen beveiligde overweg. Dat meldt ProRail.

Door ANP - 30-12-2016, 13:43 (Update 30-12-2016, 13:44)

De noodweg is eerder klaar dan gepland. Dat komt doordat speciale, sneldrogende betonmortel is gebruikt die door de relatief hoge temperatuur extra snel kon uitharden.

Sinds donderdag hoefden treinen bij de overweg aan de Voslaan al niet meer te toeteren bij de onbewaakte overweg. Het toeteren was afgesproken na een groot ongeluk in november. Achttien reizigers raakten gewond toen de trein waarin ze zaten op de spoorovergang op een tankwagen botste. Bij twee eerdere ongelukken op die overweg overleden twee mannen.