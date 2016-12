Meer bijna-botsingen Schiphol

ANP Bezoekers aan het panoramaterras bekijken vliegtuigen in de mist op Schiphol.

SCHIPHOL - Er zijn in 2016 meer bijna-botsingen geweest bij Schiphol. Het is voor het eerst in jaren dat het aantal incidenten is toegenomen volgens de Luchtverkeersleiding (LVNL). Zo meldden piloten dit jaar al dertig keer een drone op hun vluchtpad.

Vooral drones veroorzaken volgens Het Parool problemen. Het is in een straal van 15 kilometer rond Schiphol verboden om met drones te vliegen, maar volgens de LVNL is handhaving lastig.

De kleine onbemande vliegtuigjes zijn vanuit de verkeerstoren niet te zien. Voor sportvliegtuigen geldt de regel dat ze niet hoger dan 450 meter mogen vliegen in de buurt van de luchthaven.

De belangenorganisatie voor kleine gemotoriseerde luchtvaart, Aopa, zegt dat een toegenomen aantal meldingen niet meteen betekent dat er ook meer schendingen van de regels zijn geweest.

De organisatie noemt de regels in het Nederlandse luchtruim te ingewikkeld. Wel erkent de Aopa dat er aanleiding is om het aantal luchtruimschendingen terug te dringen.