Vuurwerkhandelaar (15) aangehouden

PURMEREND - Bij enkele minderjarigen in Purmerend en Den Helder thuis heeft de politie deze week zwaar vuurwerk aangetroffen.

Door ANP - 30-12-2016, 12:20 (Update 30-12-2016, 12:20)

Zo werd een vijftienjarige jongen uit Purmerend aangehouden wegens de handel in illegaal vuurwerk via sociale media, meldde de politie vrijdag. Zij kwam de jongen op het spoor na verhoor van enkele jongeren die wegens het bezit van zwaar illegaal vuurwerk met agenten in aanraking kwamen. Zij bleken het vuurwerk te hebben gekocht via sociale media. Bij het handelaartje thuis werden 37 Cobra’s en een nitraatklapper gevonden. De rest van zijn voorraad was al verkocht.

In Den Helder zijn twee broertjes van dertien en zeventien jaar oud aangehouden voor bezit van illegaal vuurwerk. Na een tip bleek de oudste van de twee thuis zestig zware nitraten te hebben liggen. Zijn jongere broertje bewaarde daar twaalf Cobra’s en 255 nitraten.

In een woning in Hengelo werd donderdag de voordeur met een vuurwerkbom uit de sponning geblazen en raakten muren ontzet. De bewoonster was op dat moment niet thuis. Twee getuigen zagen een 29-jarige man in de buurt van de explosie, maar de politie moest hem na zijn aanhouding laten gaan wegens gebrek aan bewijs.