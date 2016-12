2016 was zonnig en zacht

AMSTERDAM - Het weerbureau Weeronline omschrijft 2016 met 1882 zonuren in een jaaroverzicht als ,,zeer zonnig en zeer zacht''. Normaal schijnt de zon gemiddeld 1639 uur per jaar, meldt het bureau op de voorlaatste dag van het jaar.

Door ANP - 30-12-2016, 9:59 (Update 30-12-2016, 9:59)

De gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt komt uit op 10,7 graden, een halve graad hoger dan het gewogen jaargemiddelde van 10,2. Daarmee staat het jaar 2016 op plaats elf van de warmste jaren sinds het begin van de weermetingen in 1901.

Het voorbije jaar gaat tevens de boeken in als zeer mistig. Er zijn 103 dagen met veel nevel gemeten, terwijl 65 mistdagen normaal zijn. In oktober, november en december werden alleen al 14 dagen met mist per maand gemeten.

In de eerste zes maanden viel zo veel regen dat die periode de op een na natste ooit is. In het zuiden van het land werd zelfs een record aan regenval geboekt. In Maastricht viel in die periode 549 millimeter water.