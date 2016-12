Centrum Delfzijl dicht door grote brand [video]

DELFZIJL - Een grote uitslaande brand in het centrum van Delfzijl heeft drie panden volledig verwoest. Het gaat om een kledingwinkel, de woning boven die winkel en een souvenirshop. De brandweer rukte met groot materieel uit en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen winkels en woningen. Die liepen wel veel waterschade op.

30-12-2016

De verwoeste panden staan op instorten. Daarom is een sloopbedrijf benaderd om de panden te slopen. Vanwege de brand is het centrum van Delfzijl afgesloten. Dat gaat waarschijnlijk nog een deel van de ochtend duren.

Bewoners van de getroffen en bedreigde panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in het gemeentehuis. Er zijn geen gewonden.

Burgemeester Gerard Beukema zei over de brand tegen RTV Noord: ,,Het is middenin het net gerenoveerde centrum van Delfzijl. Daar wordt een heel groot gat in geslagen. Laten we hopen dat de schade beperkt blijft".

De brand ging gepaard met veel rook. De oorzaak is nog onbekend.

