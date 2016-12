Diefstal laptops: patiëntgegevens UMCG gelekt

ANP Diefstal laptops: patiëntgegevens UMCG gelekt

GRONINGEN - De gegevens van zo'n 1400 patiënten zijn gelekt, na de diefstal van drie laptops uit het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het gaat niet om medische informatie, laat het ziekenhuis weten. Inmiddels zijn de patiënten geïnformeerd en heeft het UMCG aangifte gedaan bij de politie en het voorval gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door ANP - 29-12-2016, 17:57 (Update 29-12-2016, 17:57)

De laptops zijn eind oktober gestolen uit het Beatrix Kinderziekenhuis, onderdeel van het UMCG. Het gaat volgens een woordvoerster van het ziekenhuis om naw-gegevens (naam, adres, woonplaats), geboortedata en patiëntnummers. ,,Gelukkig geen medische informatie, maar dit is natuurlijjk totaal niet de bedoeling.''

De patiënten, veelal kinderen, zijn onlangs per brief geïnformeerd en alle laptops zijn teruggeroepen voor een beveiligingsupdate. ,,Dat is bij 1100 laptops al gebeurd en moet nog bij een paar honderd gebeuren.''