Op valreep nog ijsdag in 2016

ANP Op valreep nog ijsdag in 2016

AMSTERDAM - Het jaar 2016 heeft op de valreep nog een zogenoemde ijsdag opgeleverd. Dat betekent dat de temperatuur in De Bilt een etmaal lang onder het vriespunt lag.

Door ANP - 29-12-2016, 16:25 (Update 29-12-2016, 16:25)

Volgens de weerbureaus MeteoGroup en Weeronline is het de eerste ijsdag die dit jaar in De Bilt werd gemeten. Het kwik kwam hier donderdag niet hoger dan -0,9 graden.

De laatste keer dat hier een etmaal lang temperaturen onder de nul werden gemeten was 23 januari 2015. Regionaal werden eerder dit jaar wel dergelijke uitschieters gemeten. Volgens Weeronline dateert de laatste lokale ijsdag in ons land van 21 januari dit jaar. In Marknesse, Lauwersoog, Hoogeveen, Eelde en Nieuw Beerta vroor het toen de hele dag.