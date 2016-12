Kopstuk Satudarah looft beloning uit voor tip

ANP Kopstuk Satudarah looft beloning uit voor tip

ENSCHEDE - Een kopstuk van motorclub Satudarah looft na een aanslag op zijn woning vorige week in Enschede een beloning uit van 10.000 euro. Wat er met de eventuele 'gouden tip' gebeurt, wil het vermeende doelwit Laurence Sapulette niet zeggen. Wel bevestigt hij berichtgeving in Tubantia van donderdag. Sapulette is verantwoordelijk voor discipline en veiligheid bij de afdeling oost van de motorclub.

Door ANP - 29-12-2016, 11:58 (Update 29-12-2016, 11:58)

Sapulette heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld waar tipgevers informatie kwijt kunnen over de veronderstelde daders. Op dat nummer neemt hij zelf de telefoon op.

Volgens de politie is het uitloven van een beloning voor de oplossing van een misdrijf toegestaan, mits verkregen informatie wordt doorgegeven aan de politie. Dat gebeurt ook na inbraken. ,,Wij doen het onderzoek'', aldus een woordvoerder.

Naar de woning van het kopstuk van Satudarah is volgens de politie vorige week een handgranaat gegooid en ontploft. Daarbij vielen geen gewonden. Het vermeende doelwit stelt echter dat het alleen om ,,stevig vuurwerk'' ging. Hij heeft geen aangifte gedaan. Hij stelt verder met niemand ruzie te hebben.