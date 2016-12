Nog onduidelijkheid over branden Culemborg

CULEMBORG - Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in het leegstaande zwembad in Culemborg, dat woensdagavond in vlammen opging. De politie onderzoekt of sprake is van brandstichting. Ook wordt gekeken naar een verband tussen de zes autobranden die in de nacht van woensdag op donderdag woedden in de buurt.

Door ANP - 29-12-2016, 10:43 (Update 29-12-2016, 10:43)

In het voormalige zwembad De Meer zou een moskee komen. De gemeente ging er deze zomer mee akkoord dat de Vereniging Islamitische gemeenschap Culemborg het gebouw mocht kopen voor 410.000 euro. De moskee is nu nog gevestigd aan de Ridderstraat.

Culemborg is niet onbekend met autobranden. Eerder deze maand gingen verschillende auto's in vlammen op.

Een woordvoerder van de politie wilde donderdag nog geen uitspraken doen over eventuele extra veiligheidsmaatregelen de komende dagen. ,,Maar wees ervan overtuigd dat het onze aandacht heeft.''