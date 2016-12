Autobranden in Culemborg

CULEMBORG - In Culemborg zijn in de nacht van woensdag op donderdag in korte tijd zes autobranden geweest. De branden waren allemaal in de wijk Terweijde. Volgens de politie gaat het niet om branden die zijn overgeslagen van de ene auto naar de andere.

Woensdagavond ging een leegstaand zwembad in Culemborg nog in vlammen op. In het pand moet een moskee komen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de branden.

Culemborg is niet onbekend met autobranden. In deze maand en ook eerder zijn verschillende auto's uitgebrand.