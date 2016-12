Grote brand in leegstaand zwembad Culemborg

ANP Grote brand in leegstaand zwembad Culemborg

CULEMBORG - In een leegstaand zwembad in Culemborg is woensdagavond brand uitgebroken. De brandweer heeft het over een zeer grote uitslaande brand.

Door ANP - 28-12-2016, 21:44 (Update 28-12-2016, 21:44)

Er zijn veel blusvoertuigen aanwezig en de straat is afgezet. De vlammen zijn in de wijde omtrek te zien.