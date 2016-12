Dader aanslag Berlijn reisde via Nijmegen

NIJMEGEN - De Tunesiër Anis Amri is op 21 december, twee dagen nadat hij de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn pleegde, hoogstwaarschijnlijk in Nijmegen geweest.

Camera’s hebben hem daar vermoedelijk geregistreerd, aldus het Landelijk Parket. Op dat moment deelde Vodafone daar op het station gratis simkaarten uit. In de tas van Amri werd later zo’n kaartje gevonden.

Volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket was er vooraf „geen enkele concrete aanwijzing dat de verdachte naar Nederland zou gaan.” Wel kreeg het Openbaar Ministerie later meerdere meldingen dat de 24-jarige Tunesiër in Nederland zou zijn gezien. Het is niet duidelijk of de man in Amsterdam is geweest, zoals Franse media meldden. Het is evenmin duidelijk of de Duitse autoriteiten Nederland toen al formeel hadden ingelicht dat ze de Tunesiër zochten.

De Tweede Kamer wil opheldering over berichtgeving dat Amri vermoedelijk via Nederland naar Italië is gereisd, voordat hij uiteindelijk in een voorstad van Milaan door de politie werd doodgeschoten. Geert Wilders vroeg de Tweede Kamer met spoed terug te komen van reces om over de kwestie te debatteren, maar hij kreeg daarvoor niet genoeg steun. Kees Verhoeven van D66 wil nog vóór het weekeinde een brief met uitleg van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie). Ook PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch wil opheldering: „Dit laat wederom zien dat de samenwerking tussen veiligheidsdiensten in Europa veel beter kan. Alleen gezamenlijk kunnen we deze terroristen stoppen.”

Eerder zei Pieter Cobelens, voormalig directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, al dat terroristen ongezien door Europa kunnen reizen zolang openbare camera’s uit privacyoverwegingen niet worden gekoppeld aan inlichtingen- en opsporingsdiensten.

Volgens de Nederlandse politie zijn er aanwijzingen dat de man onderweg naar Frankrijk door Nederland is gereisd. De reis liep volgens Franse media per bus via Nijmegen en het Franse Lyon. De bussen zouden nergens gecontroleerd zijn. Op 22 december werd Amri vermoedelijk op het station Lyon-Part-Dieu door bewakingscamera’s gesignaleerd. Hij kocht er een treinkaartje naar Milaan.

Hier werd hij uiteindelijk 23 december doodgeschoten door de Italiaanse politie. Hij was op station Sesto San Giovanni, dat hij per bus van het centraal station in Milaan had bereikt. Hij trok zijn wapen toen agenten daar naar zijn identiteitspapieren vroegen.