Peugeot betaalt twee miljoen in omkopingszaak

ROTTERDAM - Auto-importeur Peugeot heeft voor twee miljoen euro verdere strafvervolging afgekocht wegens omkoping van een Defensieambtenaar. Dat heeft het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie bekendgemaakt, dat de zaak in onderzoek had. Het autobedrijf was 'tot op managementniveau' betrokken bij de omkoping, stelt het OM.

Door ANP - 28-12-2016, 17:48 (Update 28-12-2016, 17:48)

De ambtenaar was onder meer wagenparkbeheerder bij het ministerie. Het OM verwijt Peugeot de man vanwege zijn functie en positie ongeoorloofde kado's en voordeeltjes te hebben gegeven, zoals het goedkoop leasen van auto's en hem ook uit te nodigen op buitenlandse reisjes. Dat deden werknemers van Peugeot namens het bedrijf, bleek uit het onderzoek. De giften aan de wagenparkbeheerder liepen op tot ruim 60.000 euro.

De omkoping speelde zich af tussen 2001 en 2012. De huidige directie van Peugeot heeft er volledig afstand van genomen en meegewerkt aan het onderzoek, meldt het OM.