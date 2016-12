Onderzoek leidt naar bussen vol vuurwerk

ROTTERDAM - De politie heeft woensdagochtend na invallen in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet en het Gelderse Wezep 1800 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Bij de actie werden vier mannen gearresteerd.

28-12-2016, 16:02 (Update 28-12-2016, 16:02)

De invallen waren het resultaat van maandenlang politie-onderzoek dat begon na de aanhouding van twee minderjarigen die in het bezit waren van illegaal vuurwerk. Het spoor leidde uiteindelijk naar de twee adressen. In beide plaatsen stuitte de politie op een bus die was volgeladen met vuurwerk.

In Wezep werden een 53-jarige man uit Amersfoort en een 41-jarige man uit Leusden opgepakt. In Hoogvliet hield de politie een 42-jarige man uit Spijkenisse en een 52-jarige man uit Hoogvliet aan.