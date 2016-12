Rotterdam Airport weer open na mist

ANP Rotterdam Airport weer open na mist

ROTTERDAM - Het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport heeft woensdag enige uren last gehad van de mist. Door het slechte zicht konden er geen toestellen landen. Rond 13.30 uur was de mist helemaal opgetrokken en konden de vliegtuigen weer landen, zei een woordvoerster.

Door ANP - 28-12-2016, 15:16 (Update 28-12-2016, 15:16)

Enkele toestellen moesten woensdagochtend daarom uitwijken naar Amsterdam, Eindhoven en Keulen, waar ze wel konden landen.

De vertrekkende vluchten konden gedurende de dag wel gewoon opstijgen, maar met vertraging. Alleen de vluchten naar Engeland kunnen niet vertrekken, omdat het vliegverkeer daar wordt gehinderd door dichte mist. Ook 's middags was het daar nog erg mistig, zei de woordvoerster.

Het vliegverkeer van en naar Schiphol moet woensdag de hele dag rekening houden met vertragingen wegens de mist. Ook in de middag was het daar nog mistig. De problemen zullen vermoedelijk de hele dag duren, zei een woordvoerster.

Eindhoven Airport had woensdag nauwelijks last van de mist. Alleen in de ochtend waren er minimale vertragingen.