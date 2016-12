'Busreis Amri begon in Nijmegen'

PARIJS - De reis van de Tunesische terrorist Anis Amri na de aanslag van 19 december in Berlijn verliep volgens Franse media over Nijmegen en Amsterdam. Nieuwszender BMFTV meldde woensdag dat Amri waarschijnlijk woensdagavond 21 december in Nijmegen een bus naar Amsterdam heeft genomen. In de hoofdstad nam hij op het station Sloterdijk voor een reis naar Frankrijk een bus van mogelijk dezelfde onderneming als die hem naar Amsterdam bracht, FlixBus.

Door ANP - 28-12-2016, 13:13 (Update 28-12-2016, 14:02)

De busreis eindigde in Lyon en duurde volgens Franse media circa vijftien uur. De bussen zouden nergens gecontroleerd zijn en Amri was de hele tocht gewapend. Hij is donderdagmiddag op het station Lyon-Part-Dieu door bewakingscamera's gesignaleerd. Hij kocht er een treinkaartje naar Milaan.

Volgens de Nederlandse politie zijn er aanwijzingen dat de 24-jarige Amri onderweg naar Frankrijk door Nederland is gereisd. Daar loopt een onderzoek naar.

Doodgeschoten

FlixBus onderhoudt geen rechtstreekse verbindingen tussen Nederland en Lyon. Met een overstap in Parijs, Düsseldorf of Brussel is de reis wel mogelijk. Het snelst gaat het via station Parijs Porte Maillot; een reis vanuit Nijmegen duurt dan 14,5 uur. Wie overstapt in Brussel-Noord of Düsseldorf is langer onderweg.

Amri is vrijdag 23 december doodgeschoten door de politie in een voorstad van Milaan. Hij was op station Sesto San Giovanni, dat hij per bus van het centraal station in Milaan had bereikt. Hij trok zijn wapen toen agenten daar naar zijn identiteitspapieren vroegen.