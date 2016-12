Patiëntgegevens VUmc eventjes op straat

AMSTERDAM - Door onzorgvuldigheid van een boekhouder zijn de medische gegevens van dertien patiënten van het VUmc in Amsterdam ontvreemd. De medewerker had zorgfacturen van patiënten in zijn tas gestopt, die uit zijn auto werd gestolen.

Door ANP - 28-12-2016, 12:04 (Update 28-12-2016, 12:04)

De dief gooide de facturen vervolgens weg achter een school. De school heeft ze bij het VUmc terugbezorgd. ,,VUmc betreurt dit incident zeer en heeft de patiënten direct op de hoogte gesteld'', aldus het ziekenhuis. Ook is het voorval gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De betreffende medewerker was ingehuurd via een extern bureau dat een deel van de zorgadministratie van het ziekenhuis verzorgt. Het voorval speelde zich onlangs af.