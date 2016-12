Wilders wil Kamer met spoed terugroepen

ANP Wilders wil Kamer met spoed terugroepen

DEN HAAG - Geert Wilders wil dat de Tweede Kamer met spoed terugkomt van reces, omdat de vermoedelijke dader Anis Amri na de aanslag in Berlijn mogelijk via Nederland is gereisd. De PVV-leider heeft de andere fractievoorzitters geschreven met dat verzoek.

Door ANP - 28-12-2016, 12:01 (Update 28-12-2016, 12:01)

Wilders wil met premier Mark Rutte debatteren over de kwestie. Hij schrijft dat, als de mediaberichten kloppen, de grenzen zo lek als een mandje zijn en ons land groot gevaar loopt.

Kamerlid Kees Verhoeven van D66 wil nog vóór het weekeinde een brief met uitleg van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie). Hij vraagt zich af waarom de minister niet zelf met het nieuws en de bijbehorende zorgvuldige uitleg is gekomen. ,,Mensen zijn in deze tijden van terreur al ongerust, dan zou het helpen als we zulke berichten niet steeds paniekerig uit buitenlandse media moeten vernemen. Of wist de minister er niet van? Zit de minister er wel voldoende bovenop?'', aldus Verhoeven.

Amsterdam-Sloterdijk

Franse media meldden woensdag dat Amri met een bus uit Amsterdam in Lyon aankwam. Hij zou van station Amsterdam-Sloterdijk met een bus naar het station in Lyon zijn gereisd. Amri werd uiteindelijk doodgeschoten in Milaan.

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag laten weten dat de politie onderzoekt of Amri via Nederland is gereisd.