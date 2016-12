Ook hof komt tot een dag cel in zedenzaak

DEN BOSCH - Ook het gerechtshof in Den Bosch heeft woensdag celstraffen van één dag opgelegd in combinatie met taakstraffen in de Valkenburgse zedenzaak.

Door ANP - 28-12-2016, 11:00 (Update 28-12-2016, 11:00)

22 mannen die twee jaar geleden seks hadden met de zestienjarige prostituee Kimberley in een hotelkamer in de Limburgse stad kregen straffen van één dag cel en een taakstraf. Zij wisten niet dat het meisje minderjarig was.

Die straffen legde de rechtbank in Maastricht in juli vorig jaar ook al op. Een celstraf van één dag wordt doorgaans niet feitelijk uitgezeten. Het Openbaar Ministerie ging daarom tegen deze uitspraken in hoger beroep. Het vindt dat 'substantiële’ celstraffen moeten worden opgelegd.

Vier mannen werden vrijgesproken. Eén verdachte kreeg een zwaardere straf.