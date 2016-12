Vervoersverbod pluimveebedrijven bij grens

ANP Vervoersverbod pluimveebedrijven bij grens

DEN HAAG - Rond het Duitse Rees net over de grens met ons land is een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd nadat daar bij een bedrijf vogelgriep (H5N8) is geconstateerd. Een klein deel van de zone van tien kilometer beslaat Nederlands grondgebied. In dit gedeelte zijn geen pluimveebedrijven gevestigd, laat het ministerie van Economische Zaken dinsdag weten.

Door ANP - 27-12-2016, 17:31 (Update 27-12-2016, 17:31)

Het vervoersverbod houdt in dat er geen pluimvee, eieren, pluimveemest of gebruikt strooisel mag worden vervoerd. Rees ligt dicht bij Megchelen in de Achterhoek.