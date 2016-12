Verdachten dodelijke schietpartij in beeld

HELLEVOETSLUIS - De politie heeft minimaal drie verdachten in het vizier voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij van maandag in Hellevoetsluis, waardoor twee mensen om het leven kwamen.

Door ANP - 27-12-2016, 16:30 (Update 27-12-2016, 16:30)

De namen van de verdachten staan inmiddels internationaal gesignaleerd, aldus de politie dinsdag. Er is een rechercheteam van twintig man geformeerd. De betrokkenen worden opgeroepen zich te melden.

Door de schietpartij aan de Branding in die gemeente viel maandag al een dode. Toen overleed een 29-jarige man uit Hellevoetsluis in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een dag later eiste de schietpartij een tweede leven. Een 22-jarige Rotterdammer bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Beide slachtoffers zijn familie van elkaar, het gaat om een oom en een neef.

Beide mannen waren maandag op bezoek in een woning aan de Branding. Na de schietpartij ontstond veel commotie, onder meer door de inzet van twee traumahelikopters. In de buurt gaat het gerucht dat het om een familievete zou handelen. De politie zegt dat vooralsnog niet te kunnen bevestigen, maar erkent wel dat het tot een van de scenario's behoort die nu verder worden uitgezocht.