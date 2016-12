75-plusser steeds vaker online

DEN HAAG - De 75-plusser is wat internet betreft bezig met een inhaalslag. Had vier jaar geleden iets meer dan 40 procent van de Nederlanders van 75 jaar en ouder thuis toegang tot internet, dit jaar is dat toegenomen tot 60 procent.

Door ANP - 27-12-2016, 2:39 (Update 27-12-2016, 2:39)

De leeftijdsgroep bedient zich naast pc of laptop ook steeds vaker van smartphones en tablets. In 2012 had 10 procent van de 75-plussers een tablet en 5 procent een smartphone. Nu heeft 30 procent een van die apparaten in huis, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek na onderzoek.

Bij de iets jongere groep 65- tot 75-jarigen is het tablet- en smartphonebezit in dezelfde periode zelfs ruim verdubbeld. Het tabletbezit onder deze ouderen groeide tussen 2012 en 2016 van 28 naar 60 procent, het bezit van smartphones nam tegelijkertijd toe van 24 naar 65 procent.

E-mailen wordt het vaakst gebezigd bij 75-plus. Negen op de tien ouderen gebruiken daar internet voor. Rond de 70 procent gaat het internet op om te zoeken naar informatie over goederen of diensten en telebankieren. Rond 60 procent doet online aankopen en zoekt naar informatie over gezondheid, aldus het CBS.

Van de 65- tot 75-jarigen gebruikt 66 procent het internet om online kranten en nieuwsberichten te lezen, of om gebruik te maken van social media (36 procent). De 75-plussers doen dat minder vaak.

Van alle inwoners heeft van ons land heeft 94 procent thuis toegang tot internet, 92 procent maakt er gebruik van.