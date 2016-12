Treinverkeer bij Sittard stilgelegd

SITTARD - Het treinverkeer van en naar Sittard is maandagavond op last van de brandweer uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd. Dit in verband met een vreemde stank die uit een spoorketelwagon op het rangeerterrein in Sittard komt. De hulpdiensten zijn ter plaatse, meldt de brandweer.

Door ANP - 26-12-2016, 21:42 (Update 26-12-2016, 21:42)