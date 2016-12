Nederlandse wiettelers opgepakt in Spanje

ALICANTE - De Spaanse politie heeft in de regio Alicante vijf Nederlanders aangehouden op verdenking van drugshandel. In vier woningen in Altea, Calpe, Benissa en Callosa d'en Sarrìa nam de Guardia Civil ruim 6000 marihuanaplanten in beslag, meldden lokale media maandag.

26-12-2016

De verdachten zijn vier mannen van 27, 44, 48 en 50 jaar en een vrouw van 33. Ze worden onder meer verdacht van lidmaatschap van een criminele groep, bedreiging van de openbare gezondheid, kweek en productie van drugs en diefstal van elektriciteit. Vier auto's, meerdere mobiele telefoons alsmede een grote hoeveelheid hulpmiddelen voor de teelt van de planten zijn in beslag genomen.

Aan de arrestaties ging een twee maanden durend onderzoek vooraf.