Hoogezand-Sappemeer geschokt door ongeval

HOOGEZAND-SAPPEMEER - Burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer zijn 'zeer geschokt' door het verkeersongeval op kerstavond dat drie inwoners van de gemeente het leven kostte. Dat liet het college zondag op de website van de gemeente weten. Het bestuur zegt mee te leven met de nabestaanden.

Door ANP - 25-12-2016, 15:58 (Update 25-12-2016, 15:58)

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond op de Bornholmstraat in Groningen. De slachtoffers zaten in een auto die door nog onbekende oorzaak van de weg raakte en in de sloot belandde. Twee jongens van achttien en negentien jaar uit Sappemeer en een 21-jarige man uit Hoogezand kwamen om. De negentienjarige bestuurder uit Westerbroek raakte gewond.

Bij voetbalvereniging HS'88 waar twee van drie omgekomen jongeren sportten, is de verslagenheid groot. ,,De club stelt zondag vanaf 16.00 uur de kantine open om alle betrokkenen de gelegenheid te geven samen te komen, het condoleanceregister te kunnen tekenen en stil te staan bij dit enorme verlies", aldus HS'88 op de website.