Record voor jubileumeditie All You Need

HILVERSUM - De jubileumeditie van de All You Need is Love kerstshow heeft een recordaantal kijkers getrokken. Zaterdagavond stemden 3.046.000 kijkers af op het programma van Robert ten Brink. Het was de 25e keer dat de presentator geliefden speciaal voor Kerstmis bijeenbracht. Nog niet eerder slechtte de kerstspecial de grens van 3 miljoen kijkers.

Door ANP - 25-12-2016, 8:50 (Update 25-12-2016, 8:50)

Vorig jaar trok het programma op kerstavond 2,9 miljoen kijkers en de twee jaren daarvoor zagen 2,7 miljoen mensen hoe Robert ten Brink geliefden van heinde en verre voor de feestdagen herenigde.

De finale van 3FM Serious Request trok zaterdagavond 641.000 kijkers naar NPO3.