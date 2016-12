Koning en premier wensen iedereen goede kerst

DEN HAAG/WASSENAAR - Koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte hebben zaterdag kerstwensen verspreid via social media. Op Twitter is een filmpje van de VVD te zien waarin de minister-president verwijst naar de kersttijd als een tijd om met familie en vrienden mooie dingen te beleven en ,,even wat afschakelen van de drukte''.

Door ANP - 24-12-2016, 18:49 (Update 24-12-2016, 18:49)

Rutte zegt: ,,Ik zie er echt naar uit om volgend jaar weer opgeladen aan de slag te gaan. Er is heel veel te doen in Nederland. We hebben heel veel bereikt maar er is ook nog heel veel dat er moet gebeuren om er voor te zorgen dat iedereen voelt dat het beter gaat. Maar nogmaals: nu eerst even de rust van de kerst. Ik wens iedereen daarbij een heel mooie tijd toe.''

De koning verspreidde via de Facebookpagina van het Koninklijk Huis een foto van zijn gezin met daarbij in vijf talen een kerstwens: Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2017. Het staat er in de talen Nederlands, Engels, Spaans, Fries en Papiaments. Op de 'kerstfoto' zijn de koning en koningin te zien op een bankje in de tuin van paleis Het Loo in Apeldoorn. Prinses Alexia zit tussen haar vader en moeder in. Prinses Amalia en haar jongste zusje prinses Ariane staan achter de drie. De foto is gemaakt tijdens een portretsessie van het gezin in september.