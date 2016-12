Zieke Tijn lakt 2 miljoen euro bijeen

BREDA - In vier dagen tijd is er 2 miljoen euro binnengehaald door de nagellak-actie van de ongeneeslijk zieke Tijn voor 3FM Serious Request. Zijn streefbedrag was 100 euro.

Door ANP - 24-12-2016, 14:18 (Update 24-12-2016, 14:25)

De zesjarige Tijn klopte woensdag aan bij het Glazen Huis in Breda om zijn verhaal te doen. Dat ontroerde zo veel mensen dat er spontaan een giftenstroom op gang kwam en mensen hun nagels gingen lakken; van politici tot artiesten. Zangeres Miss Montreal schreef speciaal een liedje voor Tijn, dat ze in het Glazen Huis ten gehore bracht.

Het jongetje heeft hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks bij vijftien tot twintig kinderen in Nederland wordt vastgesteld.

Ongekend

Het Rode Kruis vindt het ongekend dat een jongetje als Tijn door een spontane actie 2 miljoen euro bijeen heeft gehaald. ,,Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt tijdens de edities van Serious Request, dat iemand in zijn eentje zoveel aandacht voor een stille ramp weet te genereren'', vertelt een woordvoerder van het Rode Kruis. ,,Hij maakt het heel tastbaar en daardoor brengt hij deze ramp dicht bij de mensen.''

Het geld dat door Serious Request wordt opgehaald is bedoeld voor kinderen die sterven aan longontsteking. Dat zijn er jaarlijks zo'n 900.000. Zaterdagavond eindigt de actie in het Glazen Huis op de Grote Markt in Breda.