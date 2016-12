Scholen hebben allemaal tegelijk vakantie

DEN HAAG - De laatste schoolbel van 2016 klinkt vrijdag vaak al rond het middaguur, als de kinderen vooruitlopend op de kerstvakantie een halve dag vrij hebben. In alle schoolregio's van Nederland hebben ze gelijktijdig vakantie, tot en met zondag 7 januari.

Door ANP - 23-12-2016, 4:31 (Update 23-12-2016, 4:31)

Voor veel andere vrije periodes geldt dat er sprake is van vakantiespreiding van de regio's Noord, Midden en Zuid. Nu hebben de scholieren tegelijk twee weken vrij.

Ook veel volwassenen nemen de komende week of weken vakantie op. Daarbij beklagen ze zich er wel over dat de feestdagen precies in de weekenden vallen, waardoor ze minder 'gratis' vrije dagen hebben.

De 120.000 Nederlanders die in de kerstvakantie vertrekken naar de wintersportgebieden, moeten op de knelpunten in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk rekening houden met files. Verkeersinformatiediensten adviseren om indien mogelijk al vrijdagochtend of juist pas zaterdagmiddag te vertrekken.