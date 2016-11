GroenLinks wil snel bed, bad, brood debat

DEN HAAG - GroenLinks wil nog deze week een debat over het stukgelopen overleg tussen het kabinet met de gemeenten over zogenoemd 'bed, bad en brood' voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff ,,moet uitleggen waarom hij mensen in de kou wil zetten'', zegt Tweede Kamerlid Linda Voortman van GroenLinks maandag in een reactie.

Door ANP - 21-11-2016, 13:23 (Update 21-11-2016, 13:23)

Ook de PvdA reageert teleurgesteld. ,,Uitgeprocedeerde vreemdelingen moeten niet op straat leven, maar de rust en begeleiding krijgen om te werken aan terugkeer. Het is dan ook enorm teleurstellend dat de gemeenten en de staatssecretaris er niet in geslaagd zijn duidelijke afspraken te maken over de vorm van deze 'bed, bad, brood'-opvang. Een wetsvoorstel dat geen menswaardige opvang biedt en uitgeprocedeerden geen nieuw perspectief geeft gaan we niet steunen'', aldus Kamerlid Attje Kuiken (PvdA).