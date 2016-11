Waarom zorgpremie fors omhoog moet

Foto DIJKSTRA Stijgende zorgkosten.

AMSTERDAM - De zorgkosten stijgen al jaren, maar in de afgelopen jaren zijn premieverhogingen verzacht via terruggave van reserves uit het verleden. Nu voelen we alsnog de gevolgen van hogere zorgkosten in de portemonnee. Vier vragen.

21-11-2016

Krijgen we er ook meer zorg voor terug?

Geneesmiddelenfabrikanten brengen steeds meer peperdure medicijnen op de markt en die worden op enkele uitzonderingen na toegevoegd aan het basispakket. In 2017 wordt het basispakket nog uitgebreid met plastische chirurgie met medische noodzaak (hangende oogleden, besnijdenissen en borstcorrecties). Maar misschien nog wel meer impact heeft de toevoeging van de wijkverpleging, die ongeveer 2 miljard euro per jaar kost.

Komt er een compensatie voor stijgende zorgpremies?

Ja, maar alleen voor zorgtoeslagontvangers.

Waarom beloofde minister Schippers op Prinsjesdag een stijging van gemiddeld 3,50 euro per maand?

Zorgverzekeraars moeten van toezichthouders ongeveer 7 miljard euro aan reserves aanhouden om bij grote tegenvallers een faillissement te voorkomen. Maar ze hebben ongeveer anderhalf keer zoveel als vereist, omdat zorguitgaven in 2013 en 2014 behoorlijk meevielen. De minister dacht dat zorgverzekeraars net als vorig jaar wel gezamenlijk 2 miljard in premiedemping zouden kunnen steken, hoewel die verzekeraars haar al vooraf waarschuwden dit niet te zullen doen.

Verzekeraars kunnen best meer reserves inzetten. Waarom doen ze dat niet?

Een derde meer aanhouden dan vereist, is nodig om tegenvallers op te kunnen vangen. Want anders moet bij een duurder jaar of een flinke toename van het aantal verzekerden de premie direct hard omhoog. En voor verzekerden willen ze graag premiestijgingen uitsmeren, dus geven ze nu een deel terug, maar houden ze nog een deel over voor het jaar erna.