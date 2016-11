Klacht om 'racistisch filmpje' over Sylvana

DEN HAAG - Gemeenteraadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij dient maandag een klacht in bij Bureau Discriminatiezaken in Den Haag over beelden die zijn gemonteerd onder een carnavalsliedje met de titel Oh Sylvana.

Door ANP - 21-11-2016, 9:28 (Update 21-11-2016, 9:28)

Het bewuste filmpje is op online muziekplatforms te zien en toont een diashow met foto's van Sylvana Simons van de politieke beweging DENK. Haar gezicht is gefotoshopt in racistische en beledigende karikaturen, stelt Faïd. Zo wordt ze onder meer afgebeeld als Zwarte Piet en naakte Afrikaanse vrouw.

Het liedje zelf gaat volgens zanger Rob Daal, zo zei hij onlangs tegen meerdere media, niet over Sylvana Simons maar over een Russisch meisje dat uitgezwaaid wordt door haar vriendje.